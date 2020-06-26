شفاء 35469 بالإمارات.. وقطر تسجل 92784 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، تسجيل 410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 46973 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 310 حالات.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 304 حالات جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 35469 حالة.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 946 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة 92784.

وسجلت الوزارة 3 حالات وفاة جديدة، ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 109حالات.

بينما في الكويت أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، شفاء 602 إصابة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي المتعافين 33969.