الديوان الأميري الكويتي ينفي ادعاءات نائب إخواني سابق

نفى الديوان الأميري الكويتي ادعاءات النائب الإخواني السابق مبارك الدويلة، بعد تسجيل مسرب له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وقال إن ادعاءات الدويلة بتغريداته ولقاءاته غير صحيحة.

وكذب الديوان الأميري ادعاءات النائب السابق بشأن تواصله مع الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد، مؤكدا أن الدويلة "تقَول وافترى على أمير البلاد".

موضوع يهمك قالت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية على فيسبوك، اليوم الأحد، إن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر... حفتر يبحث مع الثني تفعيل إعلان القاهرة وإنهاء العدوان الخارجي المغرب العربي

وفي التفاصيل، أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي الجراح، أن "ما جاء في لقاء مبارك الدويلة مع برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمـد طلال السعيد بتاريخ 23/6/2020، وما ادعاهُ في تغريدة له بتاريخ 25/6/2020 من أنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس السابق معمر القذافي، غير صحيح البتة ومحض تقوّل وافتراء".

وشدد الجراح على أنه "لا يجوز أن ينسب لأمير البلاد أي حديث أو قول سواءً في مقالة أو لقاء دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك، وأن الديوان الأميري يحذر من اللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية".