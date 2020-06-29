البغيلي يُكذب الدويلة: لست عضوا في جماعة الإخوان

نفى النائب الكويتي السابق، فايز حامد البغيلي، في بيان، أي علاقة له بما ورد في تغريدة للنائب الكويتي الإخواني السابق، مبارك الدويلة، عن زيارته للزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.

وأكد البغيلي في البيان أنه ليس عضوا في جماعة الإخوان، وأنه يعتز بولائه للكويت وأميرها، ولبلده الثاني السعودية.

وكان الدويلة قد نشر تغريدة تحدث خلالها عن زيارته السرية للقذافي، مشيرًا إلى أن البغيلي كان برفقته، وهو الأمر الذي دفع الأخير لإصدار البيان.

وقال البغيلي إن زيارته للقذافي بصحبة الدويلة جاءت متعلقة بقضية أخرى بعيدة عن ما ورد في التسجيل المسرب.

ونفى النائب الكويتي السابق أي ارتباط فكري أو تنظيمي بجماعة الإخوان المسلمين أو أية جماعة أخرى لها أهداف تخريبية وفوضوية.

وأضاف أنه يعتز بالولاء للكويت وأميرها، وبلده الثاني السعودية حكومة وشعبا الذين يكن لهم كل احترام وتقدير وإجلال.

وتابع البغيلي: "لم نكن يوما ممن يخون بلده أو يسعى لإثارة الفتن والتخريب".

وذكر أنه حاز على شرف الدفاع عن الأمة، حيث شارك مع لواء اليرموك في حرب مصر ضد إسرائيل وحصل على وسام الشجاعة من الدرجة الأولى من رئيس مصر.

كما شارك في لواء الجهراء الكويتي في حرب سوريا ضد إسرائيل وحصل على وسام الدرجة الأولى من رئيس سوريا، وكذلك حاز وسام الذهبي والبرونزي والفضي من الجيش الكويتي.

وأكد أنه يحتفط بحقه القانوني تجاه كل من يحاول تشويه سمعته.