بعد تسريبات الدويلة.. طارق السويدان ينفي لقاء القذافي

نفى القيادي في تنظيم الإخوان طارق السويدان، الاثنين، عن نفسه تهمة ملاقاة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في محاولة منه لإبعاد تهم تدينه بالضلوع في التحريض على إثارة الفوضى داخل دول الخليج ومصر خلال اجتماعه بأعضاء الحركة الإسلامية في الخرطوم عام 2014.

وخرج السويدان، من خلال حسابه في "تويتر"، نافيا أي لقاء جمعه بالقذافي، وغرّد قائلا: "للعلم أنا لم ألتق في حياتي مع المقبور القذافي".

للعلم أنا لم ألتقي في حياتي مع المقبور #القذافي — Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) June 28, 2020

تغريدة السويدان جاءت بعد تسريب تسجيلات لقيادات الإخوان مثل حاكم المطيري والنائب الكويتي السابق مبارك الدويلة مع القذافي، والتي بررها الدويلة بأنه أبلغ الجهات الرسمية في بلاده بشأنها وأنها لا تتجاوز "الكلام البروتوكولي"، إلا أن تلك الادعاءات نفاها الديوان الأميري الكويتي.

وكذب الديوان الأميري الكويتي ادعاءات الدويلة بشأن تواصله مع الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد، وأكد الديوان أن "النائب السابق الدويلة تقَول وافترى على أمير البلاد"، إضافة إلى أن تصريحاته ستضعه تحت طائلة المساءلة القانونية.

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يُذكر أن تسجيلات خيمة القذافي كشفت تباعا تآمر رموز الإخوان وجماعات إسلامية أخرى على دول الخليج، وأكدت وجود مخططات تستهدف أمن المنطقة ومشروعا لإيجاد "فوضى خلاقة" كما جاء في بعض تلك التسجيلات.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي شهدت ردود فعلٍ واسعة، إلى جانب هجوم إخواني كبير، بعد بث فيلم "أجندة الفوضى"، الذي عرضته قناة "العربية"، منذ أكثر من شهر.

وكشفت تسجيلات حصرية على لسان طارق السويدان تحريضه على إثارة الفوضى داخل دول الخليج ومصر خلال اجتماعه بأعضاء الحركة الإسلامية في الخرطوم عام 2014.

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ونشر القيادي في تنظيم الإخوان بعد ساعات من عرض الفيلم تدوينةً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً "سوف تعرفون حقيقتي عندما تتأملون في حقيقة أعدائي"، على حد وصفه.

وعبر حساب السويدان على موقع "تويتر" قام بعض المتابعين لمن يصف نفسه بـ"مدربٍ للتنمية البشرية" بنشر مقاطع من الفيلم، الذي بثته قناة "العربية"، مطالبين إياه بالرد على تصريحاته التي تدعو للفتنة، فيما انتشرت التحذيرات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الأفكار التي يروجها طارق السويدان.

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وكان وثائقي "أجندة الفوضى" قد استعرض عدداً من التسجيلات الحصرية لطارق السويدان تحدث فيها عن دعم حكومة قطر للتنظيم الدولي للإخوان، حتى وإن قاموا بنفي ذلك جراء الضغوط عليهم.

وقال طارق السويدان، في تسجيل حصري، إنه لا يرى تغييرا جذريا في مستقبل الخليج العربي إلا أن يحدث صراع داخل الأسر الحاكمة نفسها.

وتضمن الوثائقي أيضاً حديث السويدان عن تدريبه لأكثر من 70 ألف شاب، حيث يسعى التنظيم الدولي للإخوان‬ لتجنيد الشباب في عدد من الدول، وعرضت مشاهد حصرية للإخواني الكويتي طارق السويدان أثناء حديثه‬ عن الطلاب المبتعثين السعوديين.

وكشف الوثائقي أحد الاجتماعات السرية التي عقدت في الخرطوم، والذي تضمن شرحاً لكيفية تحرك إخوان الكويت داخل مؤسسات الدولة، وعن تجنيد النساء في ‫الإخوان‬ لأول مرة بدول الخليج، وعن دور زوجة طارق السويدان في ذلك.