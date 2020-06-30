بيان أميركي بحريني: إيران تذكي التوتر عبر تسليح وكلائها والإرهابيين

أصدرت مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، مساء الاثنين، بياناً مشتركاً حول ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران.

وأكد البيان التزام الدولتين القوي والدائم بمكافحة العدوان والتضليل الفكري الإيراني، مشيراً إلى أهمية تمديد القرار الدولي بحظر بيع الأسلحة للنظام الإيراني.

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وأبرز البيان أهمية الحظر في مواجهة تسليح إيران لأذرعها في المنطقة، لتفادى قيامها بزعزعة الاستقرار على غرار ما حدث في الهجوم الإيراني على منشأة أرامكو في السعودية في سبتمبر 2019.

وحذر البيان المشترك من سباق تسلح يزعزع استقرار المنطقة، في حال فشل المجتمع الدولي تمديد الحظر، مشدداً على ضرورة تحمل المجلس مسؤوليته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

ومن جانبه، أكد براين هوك، الممثل الأميركي الخاص بشؤون إيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية الأميركي في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، الاثنين، على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بحيازة السلاح النووي ونقطة على السطر.

وأعلن المبعوث الأميركي الخاص بإيران​ خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، اليوم الاثنين، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن حظر التسلح على إيران يجب أن لا يرفع، فإيران تهدف إلى تطوير أسلحتها لتصديرها إلى أذرعها في المنطقة"، محذراً من "تصاعد ​العنف​ إذا رفع حظر التسلح عن إيران"، مشيداً بـ"الدعم السعودي لليمن اقتصاديا وسياسيا".