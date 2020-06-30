مسرب تسجيلات خيمة القذافي: في جعبتي الكثير بعد

فجر الناشط القطري خالد الهيل الذي سرب ما وصف بتسجيلات خيمة القذافي، والتي كشف فيها لقاء أعضاء من جماعة الإخوان في الكويت بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، مفاجآت جديدة خلال لقائه مع العربية مساء أمس الاثنين، مؤكداً أن لديه المزيد من الوثائق والمستندات التي تكشف تآمر الإخوان على دول الخليج.

وأكد أن الوثائق التي لديه بالصوت والصورة سوف تقضي على تنظيم الإخوان وخاصة في الكويت.

الناشط القطري خالد الهيل لـ #العربية : الوثائق التي لدي بالصوت والصورة والمستندات سوف تقضي على 3الإخوان وخاصة التنظيم في #الكويت فلدي وثائق كثيرة.. وحاكم #المطيري الذي خدع وطنه لدي وثائق تثبت تورطه وتآمره مع شخصيات مسجونة في السعودية بتهم الإرهاب pic.twitter.com/7RkfKVWE3R — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) June 30, 2020

كما قال: "لدي وثائق كثيرة، لم أكشف إلا جزءا يسيرا منها"، موضحا أنه لم ينشرها دفعة واحدة لأن كل وثيقة قضية بحد ذاتها، بحسب تعبيره، مشددا على حرصه عدم تشتيت تلك الملفات المتشعبة، والتي تتعلق بعدة شخصيات ينتمون لجماعة الإخوان في الكويت وغيرها.

إلى ذلك، شدد على أن لديه وثائق تثبت تورط المتطرف حاكم المطيري الذي خدع وطنه، في التآمر مع شخصيات مسجونة في السعودية بتهم الإرهاب.

تسريبات خيمة القذافي

يذكر أن تسجيلات قيادات في جماعة الإخوان مثل حاكم المطيري والنائب الكويتي السابق مبارك الدويلة مع القذافي، كانت انتشرت بشكل واسع خلال الأيام الماضية، ما دفع الدويلة إلى تبريرها، زاعما أنه أبلغ الجهات الرسمية في بلاده بشأنها وأنها لا تتجاوز "الكلام البروتوكولي"، إلا أن تلك الادعاءات نفاها الاثنين الديوان الأميري الكويتي، مؤكدا أنها محض افتراء.

كما أفادت وسائل اعلام كويتية الثلاثاء بتحرك مرتقب لجهاز أمن الدولة في الكويت من أجل استدعاء الدويلة على خلفية تلك التسجيلات.

وكانت تسجيلات "خيمة القذافي" كشفت تباعا تآمر أعضاء في جماعة الإخوان وجماعات إسلامية أخرى على دول الخليج، وأكدت وجود مخططات تستهدف أمن المنطقة ومشروعا لإيجاد "فوضى خلاقة".