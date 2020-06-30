40070 إصابة بكورونا في عمان.. وشفاء 37566 بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1010 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 40070.

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كما أعلنت الوزارة تسجيل 1003حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 23425.

وقالت الوزارة إنها سجلت 7 وفيات جديدة ليصبح إجمالي الوفيات 176.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 421 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48667 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 490 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 37566.

وذكرت وزارة الصحة أنها سجلت حالة وفاة جديدة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 315 حالة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية على تويتر تسجيل 671 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة وشفاء 717 شخصا.