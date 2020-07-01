شفاء 37715 بالكويت.. وإصابة 41149 في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الأربعاء، تسجيل 1124 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 41149.

كما أعلنت الوزارة تعافي 737 حالة ووفاة 9 أشخاص.

وفي الكويت، نقلت وكالة الأنباء عن وزير الصحة، اليوم الأربعاء قوله، إن إجمالي المتعافين من فيروس كورونا ارتفع إلى 37715 بعد تسجيل 685 حالة شفاء جديدة من الفيروس.

ولاحقا، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت شفاء 685 وتسجيل 4 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي الإمارات، أفادت وكالة الأنباء الرسمية على تويتر بتسجيل 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 594 خلال آخر 24 ساعة.