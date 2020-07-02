برعاية رئيس الوزراء.. مدرسة بحرينية تقيم حفل تخرج بالسيارات

أقامت مدرسة بحرينية حفل تخريج طلابها من الثانوية العامة في الهواء الطلق، بحضور أولياء الأمور الذين بقوا في سياراتهم يتابعون الحفل، حيث قررت المدرسة إقامة الحفل بهذه الطريقة بسبب جائحة كورونا وعدم السماح بإقامة التجمعات في البحرين.

وتحت رعاية من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء البحريني، خرجت مدرسة "ابن خلدون الوطنية" الدفعة التاسعة والعشرين من طلبتها والبالغ عددهم 95 طالبًا، حيث أنهى 39 منهم متطلبات برنامج دبلوم البكالوريا الدولية، وذلك وسط احتفال افتراضي أقيم يوم الأربعاء الأول من يوليو 2020 في خليج البحرين.

تضمن برنامج الحفل عدة فقرات، حيث بدأ بموكب دخول سيارات أولياء أمور الخريجين إلى موقع الحفل للاصطفاف في الأماكن المحددة مسبقا، وذلك تطبيقًا للاحترازات والتدابير الوقائية الصادرة عن الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، لضمان سلامة جميع الحضور.

وقد تمت الاستعانة بالتقنيات المتطورة لضمان سلامة الحضور، حيث بث الحفل على الإذاعة واقتصر عدد السيارات المسموح بها على سيارة واحدة لكل خريج مع الحرص على بقاء الطلبة داخل سيارتهم طوال فترة الحفل، باستثناء وقت استلام الشهادات وذلك بعد العبور من خلال جهاز التعقيم للصعود إلى المسرح لالتقاط صورة تذكارية مع رئيس المدرسة مع الحرص على إبقاء مسافة تباعد مقدارها متران على الأقل، قبل عودة الطالب إلى سيارته مرة أخرى. كذلك تم بث الحفل مباشرة عبر قناتي المدرسة على "إنستغرام" و"يوتيوب" لإتاحة الفرصة لجميع أفراد عائلة الخريجين وأصدقائهم لمشاهدة الحفل.

وقد ألقى كلمة الخريجين القدامى الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأميركية، خرّيج عام 1997.

تجدر الإشارة إلى أن مدرسة "ابن خلدون الوطنية" هي أحد أعرق المؤسسات التعليمية في مملكة البحرين، وقد حازت على تقدير ممتاز في دورات مراجعة هيئة التعليم والتدريب، وتعتز المدرسة بتمكين طلبتها وإعدادهم لمواصلة دراسات الجامعية وفق مناهج دولية باعتماد أفضل الممارسات والأساليب التعليمية التي تواكب احتياجات الناشئة لتخريج نخب الطلبة الذين يتقلدوا عددًا من المناصب القيادية على المستوى المحلي والإقليمي.