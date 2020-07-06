إصابات قطر تتجاوز 100 ألف.. والكويت تستأنف صلاة الجمعة

أعلنت وزارة الصحة العمانية على تويتر، اليوم الاثنين، تسجيل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 47735.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 5 حالات وفاة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 218.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة على تويتر، اليوم الاثنين، تسجيل 546 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي الإصابات 100 ألف حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 5 وفيات جديدة، وتعافي 1614 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الكويتية على تويتر تسجيل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز الإجمالي 50 ألفا.

كما سجلت الوزارة 5 وفيات جديدة وتعافي 538 من الفيروس.

ولاحقا، أعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي استئناف إقامة صلاة الجمعة بالمساجد اعتبارا من 17 يوليو.