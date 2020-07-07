ماليزيا تحقق مع "الجزيرة" بسبب فيلم عن اعتقال مهاجرين

قالت الشرطة الماليزية، الثلاثاء، إنها ستستدعي صحافيين من قناة "الجزيرة" الإخبارية لاستجوابهم بشأن فيلم وثائقي عن اعتقال مهاجرين غير شرعيين لا يحملون وثائق، وهو الفيلم الذي وصفته السلطات بأنه محاولة لتشويه صورة ماليزيا.

ويجيء الاعتقال على ضوء تردي العلاقة مع قطر منذ استقالة رئيس الوزراء السابق محمد مهاتير.

وقالت وكالة "رويترز" إن الفيلم عن المهاجرين غير الشرعيين، أي الذين لا يحملون وثائق، واعتقلوا خلال مداهمات تمت في مناطق خاضعة لإجراءات عزل عام مشددة لمكافحة فيروس كورونا.

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يُذكر أن علاقة قطر باتت أقل مستوى منذ تولى رئاسة الحكومة محيي الدين ياسين في مارس الماضي، وترافقت مع زيادة الغضب تجاه الأجانب واللاجئين المتهمين بنشر فيروس كورونا وإرهاق موارد الدولة.

وطالب وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب، هذا الأسبوع، القناة القطرية بالاعتذار للماليزيين، وقال أحد المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي إن "الجزيرة" تتحدث عن وضع العمالة غير الشرعية في ماليزيا، وهي لا تتحدث عن معاناة العمال الشرعيين في بناء المنشآت الرياضية الذين يعانون من الإهمال ويعيشون منذ أشهر بدون دفع مستحقاتهم.