تسجيلات القذافي.. إحالة حاكم المطيري ومبارك الدويلة للنيابة

كشف مصدر لصحيفة "القبس" الكويتية أن جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية أحال النائب السابق مبارك الدويلة، والمتطرف الكويتي حاكم المطيري إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية التسريبات مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والتي اشتهرت بتسجيلات "خيمة القذافي".

وأكد المصدر لصحيفة "القبس" أن هناك أكثر من تهمة وُجهت إلى الدويلة والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة.

وما زال ملف تسجيلات الدويلة مع القذافي، التي كشفت عن خطة من أجل زعزعة أمن الخليج ومصر، يتفاعل.

موضوع يهمك نفى القيادي في تنظيم الإخوان طارق السويدان، الاثنين، عن نفسه تهمة ملاقاة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، في محاولة... بعد تسريبات الدويلة.. طارق السويدان ينفي لقاء القذافي الخليج العربي

وكانت مصادر مطلعة أكدت للصحيفة أن أمن الدولة استدعى مبارك الدويلة، أمس الاثنين، على خلفية تسجيلاته المتداولة، ولقائه في أحد البرامج.

وأكدت المصادر أنه جرى فتح تحقيقات موسعة معه ووجهت إليه خلالها تهمة إذاعة أخبار كاذبة، والإساءة إلى الذات الأميرية.

وكانت تسريبات صوتية نشرت عن لقاء النائب الإخواني مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة، لاسيما دول الخليج.

في حين برر الدويلة في وقت سابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما أثير حول التسريبات، قائلا: "اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه في الخيمة".

الناشط القطري خالد الهيل لـ #العربية : الوثائق التي لدي بالصوت والصورة والمستندات سوف تقضي على 3الإخوان وخاصة التنظيم في #الكويت فلدي وثائق كثيرة.. وحاكم #المطيري الذي خدع وطنه لدي وثائق تثبت تورطه وتآمره مع شخصيات مسجونة في السعودية بتهم الإرهاب pic.twitter.com/7RkfKVWE3R — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) June 30, 2020

وكان الناشط القطري خالد الهيل، الذي سرب "تسجيلات خيمة القذافي"، والتي كشف فيها لقاء أعضاء من جماعة الإخوان في الكويت بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، فجر مفاجآت جديدة خلال لقائه مع "العربية" مؤخراً، حيث أكد أن لديه المزيد من الوثائق والمستندات التي تكشف تآمر الإخوان على دول الخليج.

وأكد أن الوثائق التي لديه بالصوت والصورة سوف تقضي على تنظيم الإخوان وخاصة في الكويت.

كما قال: "لدي وثائق كثيرة، لم أكشف إلا جزءا يسيرا منها"، موضحا أنه لم ينشرها دفعة واحدة لأن كل وثيقة قضية بحد ذاتها، بحسب تعبيره، مشددا على حرصه عدم تشتيت تلك الملفات المتشعبة، والتي تتعلق بعدة شخصيات ينتمون لجماعة الإخوان في الكويت وغيرها.