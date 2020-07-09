51725 إصابة في عمان.. وشفاء 43570 بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة فى سلطنة عمان، اليوم الخميس، تسجيل 1518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي إلى 51725 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات فى السلطنة إلى 236 حالة.

وأضافت الصحة العمانية، أن الإصابات تشمل 1068 حالة لعمانيين، و450 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 1016 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 33 ألفًا و21 شخصًا.



وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 53577.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة جديدة وبذلك يبلغ عدد الوفيات 328 حالة.

وقالت الوزارة إن 1288 حالة جديدة تماثلت للشفاء وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 43570.