أهدت واحدة لأردوغان.. هل باعت قطر "القصر الطائر"؟

يبدو أن الدوحة تتجه إلى بيع إحدى أفخم طائرتها، وهي من نوع 747-8i Boeing Business Jet، بحسب ما أفاد موقع متخصص بوسائل النقل العالمية.

وكانت الدوحة بحسب ما أفاد تقرير سابق نشرته صحيفة "فيغارو" الفرنسية أهدت الرئيس التركي طائرة مشابهة.

إلا أن أسباب عرض تلك الطائرة الفخمة التي توصف بالقصر الأميري الطائر للبيع لم تتضح بعد، بحسب ما أفاد موقع "ذي درايف"، الذي وصف في تقرير مفصل أهم خصائص تلك الطائرة الفخمة، عارضة صورا لها من الداخل.

كما أشار إلى أن هذا "القصر الفخم" لم يحلق لأكثر من 1100 ساعة، وأقل من 300 دورة لكل من محركات جنرال إلكتريك الأربعة التي تعمل بها.

وتعتبر تلك الطائرة الموجودة في منشأة أماك إيروسبيس (( AMAC )) لصناعة الطيران في سويسرا، والمخصصة لرجال الأعمال من الطائرات الفخمة والثمينة، إن لم تكن الأغلى في العالم.

يذكر أن تحقيقا موسعا نشر الأسبوع الماضي في صحيفة الفيغارو، أشار إلى الهدية القطرية القيمة التي تلقاها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل سنوات، والتي كانت عبارة عن طائرة بوينغ 747 قُدمت له بسخاء من قبل حليفه أمير قطر، كرمز لتعزيز الشراكة القطرية التركية، التي غيرت الموازين في سوريا وليبيا.



وبحسب مصدر سويسري فإن الطائرة التجارية التابعة للخطوط الجوية القطرية، والتي وصلت في 11 ديسمبر 2017 إلى مطار بازل – مولوز الفرنسي السويسري، زادت قيمتها أكثر من الضعف حيث بلغت مليار دولار.