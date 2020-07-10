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قرقاش: نثق في حكمة وحزم السعودية بإدارة أزمة قطر

المصدر: دبي - العربية.نت
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أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الجمعة، الثقة المطلقة في حكمة وحزم السعودية لإدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة.

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر "موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها".

وأضاف "وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة".

كلمات دالّة

#أنور_قرقاش, #قطر, #السعودية
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