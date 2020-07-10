قرقاش: نثق في حكمة وحزم السعودية بإدارة أزمة قطر

موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها. وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 10, 2020

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش اليوم الجمعة، الثقة المطلقة في حكمة وحزم السعودية لإدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة.

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر "موقفنا تجاه أزمة قطر شفاف وواضح وضوح الشمس، فنحن طرف ضمن موقف رباعي موحد اضطر إلى اتخاذ إجراءات رادعة تمنع الضرر عن الدول الأربع وتحمي أمنها".

وأضاف "وفي هذا السياق نثق ثقة مطلقة في حكمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وحزمها في إدارة هذه الأزمة بما يحقق المصلحة المشتركة".