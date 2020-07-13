قرقاش: الإمارات تدعو إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، الاثنين، أن الإمارات تدعم عودة إنتاج النفط في ليبيا بأسرع وقت.

وغرد قرقاش على تويتر: "تدعو دولة الإمارات وبالتعاون مع شركائها إلى عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن".

وشدد الوزير الإماراتي على أهمية الاستغلال الأمثل للعائدات النفطية من أجل مصالح الشعب الليبي.

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وأضاف على تويتر: "وتؤكد (الإمارات) أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع".

وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، السنوسي الحليق الزوي، أن الليبيين يرفضون استئناف تسويق النفط لأن أمواله تذهب للميليشيات والأتراك.

وقال إن القبائل ترفض مركزية القرار في طرابلس، وتأبى رهن مصدر قوت الليبيين بين أيدي أناس غير نزيهين.

هذا وأعاد قرقاش الإشارة إلى أن الإمارات تتبنى النهج السياسي في تسوية الأزمة الليبية.

وغرد: "نواصل العمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية".