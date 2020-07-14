السعودية: قرار العدل الدولية حول قطر اقتصر على "الإيكاو"

أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكماً يتعلق بالاستئناف المقدم من السعودية والبحرين والإمارات ومصر، القاضي باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بنظر الشكوى المقدمة من قطر ضد الدول الأربع بناءً على اتفاقية شيكاغو للعام 1944.

وعبر السفير السعودي لدى هولندا عبدالعزيز أبوحيمد عن احترام السعودية لقرار المحكمة، إلا أنها تود التوضيح على أن الحكم الصادر من المحكمة اقتصر على بيان مدى وجود اختصاص لمجلس منظمة الطيران المدني، وليس له علاقة بالأسس الموضوعية في الشكوى المقدمة من قبل دولة قطر.

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في حين أعلنت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى هولندا، أنه بعد قرار محكمة العدل ستتوجه لعرض موقفها أمام منظمة الإيكاو، وقالت "مسائل هامة لم يتطرق إليها قرار محكمة العدل سنعرضها أمام الإيكاو".

وأضافت: نتطلع إلى أن نوضح لمجلس الإيكاو أن دولة الإمارات فرضت إجراءاتها لمنع الطائرات القطرية من دخول مجالها الجوي، باعتبارها أحد الإجراءات العديدة التي اتبعت من قبل عشر دول عقب إنهاء علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وقد جاء ذلك نتيجة لدعم قطر الطويل الأمد للجماعات الإرهابية والمتطرفة، ومحاولاتها المستمرة لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

كما تابعت "الخلاف لن يحل بالإيكاو والعلاقات لن تعود إلا بالتزام قطر باتفاقيات الرياض"، مضيفة "إجراءات المقاطعة ضد قطر ستبقى سارية المفعول".