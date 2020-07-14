عُمان تسمح لمواطنيها بالسفر للخارج بشروط!

قررت اللجنة العليا للتعامل مع كورونا، في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، استمرار إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة.

وأضافت اللجنة أنه تمت الموافقة على طلبات المواطنين للسفر للخارج عبر المنافذ الجوية، وتسهيل ذلك بشرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في السلطنة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ إجمالي الإصابات 59568، ويرتفع عدد الوفيات إلى 273. وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

كما أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 37987.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 805 حالات شفاء من فيروس كورونا ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 46161 حالة.

كما أعلنت الوزارة تسجيل 666 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين إلى 56.174 حالة، كما توفيت 3 حالات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 396 حالة.