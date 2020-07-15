نيابة الكويت تأمر بضبط الدويلة في"تسجيلات القذافي"

أمرت النيابة العامة في الكويت، اليوم الأربعاء، بضبط وإحضار النائب الإخواني السابق مبارك الدويلة في القضية المعروفة بـ"تسجيلات خيمة القذافي" وذلك بعد تقدم وزارة الداخلية بشكوى رسمية ضده عبر جهاز أمن الدولة، وفق ما أفادت مصادر العربية.

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وكانت تسريبات صوتية نشرت عن لقاء النائب الإخواني مع القذافي في ليبيا يتحدث فيها عن أوضاع المنطقة، لاسيما دول الخليج.

في حين برر الدويلة في وقت سابق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ما أثير حول التسريبات، قائلاً: "اضطررنا خلال الجلسة مع القذافي لمجاراته في حديثه لطمأنته ومعرفة ما وراءه، وبصراحة لم نجرؤ على معارضته ونحن معه في الخيمة".

الديوان الأميري ينفي

في المقابل، أكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح مساء الأحد، أن ما جاء في لقاء الدويلة خلال برنامج حديث البلد مع الإعلامي محمد طلال السعيد، بتاريخ 2020/6/23، وما ادعاهُ في تغريدة له بتاريخ 2020/6/25، بأنه نقل لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ما دار بينه وبين الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، غير صحيح البتة، ومحض تقوّل وافتراء.

كما شدد على أنه لا يجوز أن يُنسب لأمير البلاد أي حديث أو قول، سواء في مقالة أو لقاء من دون الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الديوان الأميري بذلك، مضيفاً أن الديوان الأميري يحذّر من اللجوء إلى مثل تلك الأساليب التي توقع فاعلها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وأواخر الشهر الماضي، كشف مصدر لصحيفة "القبس" الكويتية أن جهاز أمن الدولة بوزارة الداخلية أحال النائب السابق مبارك الدويلة، والمتطرف الكويتي حاكم المطيري إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية التسريبات مع الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والتي اشتهرت بتسجيلات "خيمة القذافي".

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وأكد المصدر لصحيفة "القبس" أن هناك أكثر من تهمة وُجهت إلى الدويلة والمطيري إحداها بث أخبار كاذبة.

مسرب التسجيلات

وكان الناشط القطري، خالد الهيل، الذي سرب "تسجيلات خيمة القذافي"، والتي كشف فيها لقاء أعضاء من جماعة الإخوان في الكويت بالرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، فجر مفاجآت جديدة خلال لقائه مع "العربية" مؤخراً، حيث أكد أن لديه المزيد من الوثائق والمستندات التي تكشف تآمر الإخوان على دول الخليج.

وأكد أن الوثائق التي لديه بالصوت والصورة سوف تقضي على تنظيم الإخوان وخاصة في الكويت.

كما قال: "لدي وثائق كثيرة، لم أكشف إلا جزءا يسيرا منها"، موضحا أنه لم ينشرها دفعة واحدة لأن كل وثيقة قضية بحد ذاتها، بحسب تعبيره، مشددا على حرصه عدم تشتيت تلك الملفات المتشعبة، والتي تتعلق بعدة شخصيات ينتمون لجماعة الإخوان في الكويت وغيرها.