تقرير أممي يتهم قطر بانتهاكات ضد عمال كأس العالم

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التمييز العنصري ضد العمال في منشآت قطر، الدولة المُضيفة لكأس العالم، في تقرير ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

التقرير الذي أعدته المُقررة الخاصة للأمم المتحدة للعنصرية، تينداي أتشيوم، يقول إن العمال في منشآت كأس العالم يحصلون على أجور منخفضة، ويعانون من التمييز الشديد والاستغلال.

وبعد حوالي 10 أعوام من منح الفيفا حق استضافة كأس العالم إلى قطر، زادت الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء العمال، بما في ذلك عدم حصولهم على أجورهم، وممارستهم للعمل في ظروف غير آمنة، والتعرض للتنميط العنصري من قبل الشرطة، علاوة على حرمانهم من الوصول إلى بعض الأماكن العامة، بحسب ما جاء في التقرير.

والشهر الماضي، انتقد تقرير نشرته صحيفة بريطانية، تعامل الشركات القطرية مع عمالها القائمين على منشآت وملاعب كأس العالم.

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وعكس تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" انتقادات وحالة من الغضب تجاه ممارسات ضد العاملين على تشييد استاد البيت الرياضي في قطر، الذين لم يتلقوا أجورهم لمدة تصل إلى 7 أشهر وفي بلد غني ينثر الأموال بلا حساب على الآخرين.

وقالت الصحيفة إن العمال يقومون بأعمال شاقة يتم تأديتها ضمن درجات حرارة مرتفعة للغاية وسط ظروفٍ محفوفة بالمخاطر، فضلا عن عدم تلقي أي أجور لقاء ذلك.