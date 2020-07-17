الكويت: شفاء 836 حالة كورونا خلال يوم

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الجمعة، عن شفاء 836 حالة من المصابين بوباء كوفيد 19 الناجم عن فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي عدد المتعافين 48381.

ومن جانبها، كشفت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 2764 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4574 حالة تعافٍ، و45 حالة وفاة.

وأوضحت الصحة السعودية أن هناك استقراراً في الحالات الحرجة وإصابات كورونا، فضلا عن ارتفاع حالات الشفاء.

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وفي العاصمة الإماراتية، أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، الخميس، أن شركة الأدوية الصينية "سينوفارم" بدأت المرحلة الثالثة للتجارب السريرية على لقاح لفيروس كورونا في إمارة أبوظبي.

وتأتي التجارب السريرية في أبوظبي في إطار شراكة بين شركة "تشاينا ناشونال بايوتيك غروب" التابعة لـ"سينوفارم" ومجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي، تحت إشراف دائرة الصحة في أبوظبي ووزارة الصحة الإماراتية.

وهذا اللقاح المحتمل مدرج تحت مظلة منظمة الصحة العالمية. وقد تم اختيار الإمارات كوجهة مفضلة لإجراء تجارب اللقاح لاحتضانها أكثر من 200 جنسية مختلفة، حسب ما جاء في سلسلة تغريدات لمكتب أبوظبي الإعلامي.