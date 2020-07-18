الديوان الأميري بالكويت: دخول أمير البلاد إلى المستشفى لإجراء فحوصات

أصدر الديوان الأميري في الكويت بياناً، أعلن فيه دخول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى، السبت، لإجراء بعض الفحوصات.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية، فقد أعلن الدیوان الأمیري أن أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح "قد دخل المستشفى مساء ھذا الیوم لإجراء بعض الفحوصات الطبیة المعتادة. وسوف یغادر المستشفى بإذن الله تعالى بعد إتمام ھذه الفحوصات".

وقال وزير الديوان الأميري - عقب ذلك - إنه تم صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتاً.