الكويت: أمير البلاد خضع لعملية جراحية ناجحة

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت، الأحد، أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أجرى عملية جراحية صباح هذا اليوم تكللت بالنجاح، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية.

موضوع يهمك أجرى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،... الملك سلمان يتصل بأمير دولة الكويت للاطمئنان على صحته السعودية

وأمس السبت، أصدر الديوان بياناً، أعلن فيه دخول الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى، لإجراء بعض الفحوصات.

وقال وزير الديوان الأميري - عقب ذلك - إنه تم صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتاً.