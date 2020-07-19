قطر تسجل 106308 إصابات.. وشفاء 49687 في الكويت

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات و340 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 106308حالات.

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كما أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة واحدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 154.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة واحدة، و300 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة ان الحصيلة الجديدة اليومية ترفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 59 ألفا و204، ومجموع حالات الوفاة إلى 408 وفيات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن حالات الإصابة الـ300 تضمنت 211 حالة لمواطنين كويتيين و89 حالة لغير الكويتيين.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 667 إصابة من فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 49 ألفا و687 حالة.