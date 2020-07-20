عمان تسجل 68400 إصابة.. وشفاء 50339 بالكويت

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الاثنين، تسجيل 1739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة 68400 شخص.

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ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن وزارة الصحة قولها، إن إجمالي الوفيات بلغ 326 وفاة.

وتواصل وزارة الصحة العمانية، المسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس كوفيد-19 الذي يشمل جميع ولايات السلطنة بشكل مسح متسلسل مقطعي.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 271 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 57193 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة 352 حالة شفاء ليصل الإجمالي إلى 49,269، مشيرة إلى وفاة شخص واحد ليصل إجمالي الوفيات إلى 400 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة على تويتر تسجيل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا و652 حالة شفاء.

وأوضحت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 50339 حالة، مؤكدةً تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.