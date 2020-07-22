الكويت: الشيخ صباح يغادر الخميس لأميركا لاستكمال العلاج

صرح وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت، الأربعاء، بأن أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيغادر فجر يوم غد الخميس متجهاً إلى الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال العلاج.

وقال الشيخ علي جراح الصباح: "حضرة صاحب السمو أمير البلاد سيغادر البلاد فجر يوم غد الخميس متجهاً إلى الولايات المتحدة بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج لسموه، وذلك لاستكمال العلاج بعد إجراء العملية الجراحية الناجحة.. سائلين المولى عز وجل أن يتمم شفاءه ويديم على سموه موفور الصحة والعافية وحفظه من كل مكروه"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية.

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وكانت الكويت أعلنت، الأحد الماضي، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أجرى عملية جراحية تكللت بالنجاح، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وقال وزير الديوان الأميري إنه تم صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات أمير البلاد الدستورية مؤقتاً.