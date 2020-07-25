الكويت.. إنهاء العزل على الفروانية اعتباراً من الأحد

أعلن مركز التواصل الحكومي بالكويت على تويتر، السبت، إنهاء إجراءات العزل التام المفروضة على منطقة الفروانية، اعتباراً من الخامسة من صباح غد الأحد.

والفروانية هي آخر منطقة معزولة في الكويت، التي أعلنت تسجيل 63309 إصابات بفيروس كورونا و429 وفاة حتى الآن.

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يشار إلى أن وزارة الصحة الكویتیة كانت قد أعلنت السبت تسجیل 684 إصابة جدیدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 63309 حالات، في حین تم تسجیل 4 حالات وفاة لیصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى السبت 429 حالة.

يذكر أن الكويت كانت قد أعلنت الخميس تقليص ساعات حظر التجول الجزئي المفروضة لمجابهة انتشار كورونا، لتصبح ست ساعات فقط بدلاً من تسع ساعات اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

وقال الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، في بيان على حسابه على موقع تويتر، إن ساعات الحظر الجديدة ستبدأ في التاسعة مساء وتنتهي في الثالثة فجراً "على أن تتم مراجعة القرار في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى المبارك".