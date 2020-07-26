ملك البحرين يطمئن على صحة أمير الكويت

أجرى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نائب الأمير ولي العهد بدولة الكويت، اطمأن خلاله على صحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

وقد أعرب عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مبتهلاً إلى المولى جلت قدرته أن ينعم عليه بموفور الصحة وتمام العافية، وأن يرده سالماً معافًى لبلده وشعبه.

وأكد عاهل البحرين أن العلاقات الأخوية الوثيقة والراسخة بين مملكة البحرين ودولة الكويت تستند لركائز صلبة وتمثل نموذجاً للعلاقات بين الأشقاء، في ظل ما يجمع بين البلدين من وشائج قربى وتاريخ مشترك ووحدة مصير، وحرص مستمر على توطيد عرى المحبة والتفاهم والمضي بكافة أوجه التعاون المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

موضوع يهمك أعربت أحزاب وكتل برلمانية تونسية عن ترحيبها بتكليف الرئيس، قيس سعيد، لوزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة القادمة،... تونس.. المشيشي بين ترحيب "قلب تونس" وتحفظ "النهضة" المغرب العربي

وقد عبر ملك البحرين عن اعتزازه بما يشهده كل من مملكة البحرين ودولة الكويت من تقدم متواصل ونهضة متنامية، قائمة على نهج قويم رسخه الآباء والأجداد، وفي إطار أنظمة متطورة للحكم ومؤسسات وطنية قوية وتشريعات عصرية وتمثيل شعبي، يضمن توافر كل مقومات التنمية الشاملة والبناء المستمر ومواصلة الجهود المشتركة بما يخدم تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين.

من جانبه، عبر الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن بالغ شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد على حرصه على الاطمئنان على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وما عبر عنه من مشاعر أخوية تجسد مدى عمق وقوة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غادر، الخميس، إلى الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال فترة علاجه، بعد أن خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح.