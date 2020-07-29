سفير قطري قدم رشوة لإخفاء معلومات تمويل الدوحة لحزب الله

تكررت الأنباء التي تؤكد تورط قطر في تقديم دعم سري لحزب الله، حيث كشفت صحيفة "جيروزالم بوست" بأن السفير القطري لدى بلجيكا حاول منع نشر أخبار تمويل بلاده لحزب الله من خلال صفقة مالية.

وأكدت ذلك الصحافة الألمانية التي قالت بأن "سفير الدوحة لدى بروكسل، عبد الرحمن الخليفي، عرض دفع 750 ألف يورو إلى أحد موظفي أجهزة الاستخبارات الغربية، لكي يلتزم الصمت بشأن معلوماته عن دور قطر في تمويل حزب الله".

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وقالت بأن دبلوماسيا قطريا رفيعا في بلجيكا، استعان بمايكل إناكر، المدير التنفيذي لشركة WMP للعلاقات العامة من أجل إخفاء دعم الدوحة لحزب الله.

في حين، نفى إناكر، تورطه في أي محاولة للتستر على الدعم القطري للحزب، وفق صحيفة ألمانية.

لكن "جيروسالم بوست"، قالت إنها استمعت إلى تسجيل بين ضابط المخابرات الغربي وإناكر جرت خلاله الإشارة إلى السفير القطري عدة مرات.

بدورها، ذكرت صحيفة "دي تسايت" الألمانية أنه "في بداية 2019، عقد إناكر وضابط المخابرات والدبلوماسي القطري لقاء غداء عرض فيه الـ750 ألف دولار لتأمين صمت جيسون، مسؤول الأمن".

وقالت الصحيفة إن الحكومة القطرية وسفارات الدوحة في بروكسل وواشنطن وبرلين رفضوا التعليق بشأن ذلك.