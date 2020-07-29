786 حالة شفاء في الكويت.. وإصابة 273 في قطر

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، تسجيل 754 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 786 وتسجيل وفاة مصابين اثنين، ليصبح إجمالي عدد الحالات 65,903.

كما أعلنت الإمارات عن تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 297، بينما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

موضوع يهمك أفادت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، أن البلاد سجلت 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، الثلاثاء،... الوباء يعود لمسقط رأسه.. أعلى إصابات في 3 أشهر العرب و العالم

وأجرت وزارة الصحة أكثر من 47 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات، وبلغ إجمالي الإصابات 59921، وإجمالي التعافي 53202، وإجمالي الوفيات 347.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل (٦٦٥) إصابة جديدة منها (٦١٨) لعمانيين و (٤٧) لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة (٧٨٥٦٩) و (٤١٢) وفاة وتماثل (٦٠٢٤٠) للشفاء.

أما في البحرين، فأعلن موقع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية استمرار تعليق الصلوات في المساجد وتعطيل العبادات الجماعية لحين تحقيق الانخفاض المطلوب في مؤشرات انتشار كورونا.