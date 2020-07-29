مجلة أميركية للجنة الألعاب الأولمبية: ارفضوا طلب قطر

وجهت مجلة Washington Examiner الأميركية طلبا للجنة الألعاب الأولمبية برفض طلب قطر استضافة الألعاب الأولمبية عام 2032، ووصفت دولة قطر بالدولة التي تستعبد العمال والتي لها تاريخ طويل في دفع الرشاوى التي بسببها حصلت على استضافة كأس العالم عام 2020.

وقالت المجلة في تقريرها الذي نشر أمس الثلاثاء، تستعد قطر لرمي قبعتها في الحلبة لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2032، وبسبب فساد تلك الدولة الصغيرة والاستعباد الواسع النطاق للعمال، يجب على اللجنة الأولمبية الدولية رفضها على الفور.

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وبحسب التقرير، تتطلع قطر إلى أن تكون أول دولة شرق أوسطية تستضيف الأولمبياد، حيث تأتي هذه المطالبة بعد استضافتها لكأس العالم لكرة القدم 2022. ويُشتبه قيام قطر برشوة مسؤولي FIFA لمنح أكبر حدث عالمي لكرة القدم للدولة الصغيرة. وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت وزارة العدل لوائح اتهام فيما يتعلق برشاوى قطر وروسيا للحصول على شرف استضافة كأس العالم.

ومن أجل تلبية متطلبات البنية التحتية لاستضافة كأس العالم، تحولت قطر إلى العمل الاستعبادي حيث يتم دفع 200 إلى 300 دولار فقط شهريا للعمال المهاجرين، هذا إذا قررت الشركات دفع الأجور من أجل بناء الملاعب الـ 12 المخطط لها في البلاد. واعترف رئيس اللجنة المنظمة لقطر بأن البلاد لديها "عدد كبير" من وفيات العمال في عملية بناء الملاعب.

واختتمت المجلة في تقريرها "ويأمل المرء أن يكون استعباد العاملين والرشوة كافيين للجنة الأولمبية الدولية لرفض قوي لجهود قطر في استضافة الألعاب الأولمبية".