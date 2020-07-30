الكويت تسمح بالسفر منها وإليها.. وتستثني هذه الدول

أعلنت الكويت، فجر الخميس، أنها سمحت للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى دول عدة، اعتبارا من الأول من أغسطس، باستثناء القادمين من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال.

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إلى ذلك، قال مركز التواصل الحكومي على تويتر نقلا عن قرار لمجلس الوزراء إن الكويت ستسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى البلاد اعتبارا من الأول من أغسطس آب.

ويستثني القرار القادمين من بنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا وباكستان وإيران ونيبال.

كانت الكويت أعلنت الشهر الماضي أنها ستستأنف جزئيا الرحلات التجارية اعتبارا من أغسطس آب لكنها لا تتوقع أن تصل إلى الطاقة التشغيلية قبل عام من الآن حيث يتعافى قطاع الطيران تدريجيا بعد التوقف الناجم عن أزمة كوفيد-19.

وسجلت وزارة الصحة الكويتية الأربعاء حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض كوفيد - 19 الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 444.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، إنه تم تسجيل 754 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفاً و903 حالات.