وزيرا الخارجية السعودي والبحريني يؤكدان أهمية وقف النار في ليبيا

ناقش الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني أهمية وقف النار في ليبيا.

كما تم خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين بحث العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز وتنمية التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله والدكتور عبداللطيف الزياني تعزيز التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها الصراع الدائر في ليبيا، حيث أكد الجانبان على أهمية وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ويحقق تطلعات شعبها للأمن والسلام والنماء.

وقد أشاد وزير الخارجية خلال الاتصال بالجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي العربي والمصالح العليا للأمة العربية، مثنيا على المساعي المتواصلة التي يقوم بها الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله للتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لوقف تدخلات القوى الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ومواجهة خطر التنظيمات الإرهابية المتطرفة والقوى الداعمة لها، والعمل على ضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.