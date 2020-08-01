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الإمارات تعلن نجاح تشغيل أول مفاعل نووي سلمي بالدول العربية

المصدر: دبي _ العربية.نت
من محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي
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أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم السبت، عن نجاح الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي.

وقال محمد بن راشد في تغريدة على تويتر، إن فرق العمل نجحت في تحميل حزم الوقود النووي وإجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح.

وأردف أن الهدف هو تشغيل أربع محطات للطاقة النووية ستوفر ربع حاجة الدولة من الكهرباء بطريقة آمنة وموثوقة وخالية من الانبعاثات.

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واسترسل "الإمارات شطرت الذرة وتريد استكشاف المجرة.. رسالة للعالم بأن العرب قادرون على استئناف مسيرتهم العلمية، ومنافسة بقية الأمم العظيمة.. لا شيء مستحيل".

محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي

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