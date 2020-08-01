قرقاش: من الأفضل أن تتوقف تركيا عن التدخل بالشأن العربي

التصريح الإستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي. فالعلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 1, 2020

طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، السبت، تركيا بالتوقف عن تدخلها في الشأن العربي، واصفاً التصريح الأخير لوزير الدفاع التركي بـ"الاستفزازي"، وأنه بمثابة "سقوط جديد لدبلوماسية أنقرة".

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر": "التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي".

وأضاف قرقاش: "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد شن مؤخراً هجوماً على الإمارات ومصر، خلال مقابلة مع الإعلام القطري. وهدد بمحاسبة الإمارات على ما ارتكبته من أعمال ضارة في ليبيا وسوريا، بحسب قوله.

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وللتعليق على تصريحات أكار، أرجع رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، الدكتور علي النعيمي، تصريحات وزير الدفاع التركي إلى ما تتعرض له تركيا من خسائر داخلية وخارجية، وهي محاولة لتصدير أزماتها للخارج.

وفي تغريدة سابقة قال قرقاش، إنه لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب.

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وأضاف قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر، أنه لا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولي.

وأردف قائلا "سيحكم التاريخ بقسوة على من فرط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعاً بضعف النظام العربي".

ومنذ أيام قليلة، حذرت الإمارات مما وصفته بطبول الحرب التي تقرع حول سرت في إشارة إلى إصرار حكومة الوفاق الليبية المدعومة من أنقرة المضي قدما نحو مدينة سرت.

وقال قرقاش: "طبول الحرب التي تقرع حول سرت في ليبيا الشقيقة تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة".