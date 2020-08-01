صحيفة: تحقيق فرنسي حول تمويل قطر لـ"معهد العلوم الإنسانية"

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن السلطات فتحت تحقيقا بشأن تمويل قطري لمؤسسة تعليمية تابعة لجماعة الإخوان في مدينة سان دوني Saint-Denis شمال باريس.

تقرير الصحيفة أوضح أن التحقيقات ستدقّق في التحويلات المالية الأخيرة بين الدوحة و"المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية".

وبدأ المعهد نشاطه في العام 2001 ويستقبل سنويا نحو 2000 طالب، وفقا لأرقام نشرها موقعه الإلكتروني.

كما يدرب أئمة المساجد ويعلّم اللغة العربية وفقا لمناهج تعليمية قريبة من إيدلوجيات جماعة الإخوان.

موضوع يهمك لا يزال الصحافيان، جورج مالبرونو وكريستيان شيسنوت لا يعرفان من الذي سرّب لهما المعلومات الحسّاسة جدًا. ففي نهاية عام... صحيفة ألمانية: الإخوان بألمانيا.. هكذا تبني قطر دولة دينية بأوروبا الخليج العربي

وفي كتاب نُشر في 4 أبريل 2019 بعنوان "أوراق قطر.. كيف تمول الإمارة إسلام فرنسا وأوروبا"، تحدث الصحفيان كريستيان شيسنو وجورج مالبرونو عن التمويل الذي قدمته قطر لمؤسسات ومشاريع بناء المساجد المرتبطة بشبكة الإخوان المسلمين في أوروبا.

ويبرز من بين المستفيدين من عطاءات قطر "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية" القريب من "اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا" وهو، وفق الصحافيين، بمثابة الفرع الفرنسي لجماعة الإخوان المسلمين.

والعام الماضي، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة إلى "تعزيز السيطرة على التمويل الأجنبي" في مسائل العبادة، في إشارة إلى تمويل "مؤسسة قطر الخيرية" لحوالي 20 مركزًا (إخوانياً) في فرنسا، تم الكشف عنها في كتاب "أوراق قطر".