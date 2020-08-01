ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين على نجاح تنظيم الحج

أعرب ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، السبت، عن خالص تهانيه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على التنظيم الدقيق والناجح لشعيرة الحج هذا العام، الذي واكب ظروفاً استثنائية، بسبب جائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن ذلك يعكس مدى قدرة المملكة العربية السعودية وحرصها على تحمل تلك المسؤولية المقدسة بإقامة كبرى الشعائر الإسلامية، بحسب ما أفادت عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

موضوع يهمك قال خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، إن العالم يمر بظروف استثنائية عصيبة ألقت بآثارها على... الملك سلمان: إجراءات الحج هذا العام هدفها حماية ضيوف الرحمن موسم الحج

وثمّن ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين الجهود الكبيرة لقيادة وحكومة المملكة بتنظيم شعيرة حج هذا العام، وفق إجراءات احترازية حرصت على تحقيق أعلى معايير سلامة وصحة ضيوف الرحمن والعناية بهم، سائلاً المولى أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعاتهم، وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن يرفع هذه الغمة عن سائر بلاد المسلمين والبشرية جمعاء.