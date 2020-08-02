البحرين تستنكر تصريحات وزير دفاع تركيا.. استفزاز وتهديد

انتقدت البحرين التصريحات التركية بشأن الإمارات، واصفة إياها بالعدائية. وأكدت وزارة الخارجية في بيان، الأحد، استنكارها للتصريحات العدائية التي صدرت عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار تجاه دولة الإمارات.

كما اعتبرتها استفزازا مرفوضا يتناقض مع الأعراف الدبلوماسية، وتهديدا مستهجنا لدولة عربية شقيقة تميزت بمواقفها القومية الأصيلة ودورها الفاعل البناء في المجتمع الدولي.

موضوع يهمك شددت الإمارات، الخميس، على تمسكها بالحل السياسي في ليبيا داعية إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.كما أعربت عن بالغ قلقها من... الإمارات: نرفض رفضاً قاطعاً التدخل التركي في ليبيا المغرب العربي

إلى ذلك، شددت على تضامن البحرين مع دولة الإمارات الشقيقة، ووقوفها صفا واحدا معها في موقفها الثابت بشأن التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وتمثل تهديدا للأمن القومي العربي والأمن والسلم الإقليمي.

"أوهام استعمارية"

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قال السبت، إنه ينبغي على تركيا التوقف عن التدخل في الشأن العربي، منتقدا تصريحات وزير الدفاع التركي بخصوص ليبيا.

وأضاف في تغريدة على تويتر أن "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".

وكانت وسائل إعلام تركية وقطرية نقلت عن الوزير تصريحات انتقد فيها موقف الإمارات بشأن ليبيا.

يذكر أنه منذ نوفمبر الماضي، تاريخ توقيع الاتفاق الأمني مع حكومة الوفاق في طرابلس، تزايدت التدخلات التركية في ليبيا، ومنذ ذلك الحين أرسلت أنقرة آلاف المرتزقة للقتال إلى جانب فصائل الوفاق ضد الجيش الليبي، على الرغم من كافة المساعي والدعوات الدولية لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار.