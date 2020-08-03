شرطان لدخول الكويت من الدول المحظورة

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية الأحد إنه لن يسمح بدخول غير الكويتيين القادمين من الدول المشمولة بقرار حظر الدخول إلى البلاد سواء أكان القدوم بشكل مباشر من تلك الدول أو عبر رحلات (ترانزيت) من دولة أخرى غير مشمولة ما لم يستقروا في بلد الترانزيت 14 يوما. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.

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وذكرت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان أنه يتعين على الوافد بعد البقاء في بلد الترانزيت لمدة 14 يوما إجراء فحص الخلو من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ال(بي.سي.آر) وتقديم شهادة معتمدة تثبت خلوه من المرض على ألا تزيد صلاحيتها عن 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ الوصول إلى البلاد.

وكانت الطيران المدني أعلنت السبت حظر الطيران التجاري للقادمين من 31 دولة حتى إشعار آخر بناء على تعليمات السلطات الصحية المحلية لمجابهة انتشار عدوى الفيروس المستجد.

وشمل القرار دول الهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديش والفلبين‏ وسوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيريلانكا.

كما شمل نيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية الدومينيكان وكوسوفو.

وسجلت الكويت نحو 67 ألف إصابة بفيروس كورونا، وما يربو على 400 وفاة. وبدأت خطة من خمس مراحل في بداية يونيو حزيران لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس. ولا يزال حظر التجول الجزئي ساريا.