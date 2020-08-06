الإمارات تسيطر على حريق ضخم في عجمان.. ولا إصابات

أعلن قائد عام شرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، أن حريقا اندلع، مساء الأربعاء، في السوق الشعبي بإمارة عجمان في الإمارات دون وقوع إصابات أو وفيات، وتمت السيطرة عليه.

اللهم إجعلها برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم #عجمان 💔🙏🏻🇦🇪 اللهم احفظ بلادي الامارات #الامارات pic.twitter.com/t4b26ec9kl — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) August 5, 2020

كما نقلت عنه وكالة أنباء الإمارات القول، إن الحريق تسبب في سقوط أجزاء من مبنى مغلق منذ 4 أشهر بسبب الأوضاع الراهنة لأزمة فيروس كورونا واحتراقه بالكامل.

وأضاف أن عمليات التبريد جارية حاليا في الموقع مع بدء التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.