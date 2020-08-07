قرقاش: اتفاق مصر واليونان انتصار للقانون ضد شريعة الغاب

رحب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش الجمعة بالاتفاقية التي وقعت بين اليونان ومصر من أجل ترسيم الحدود البحرية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر إن "توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب."

توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان انتصار للقانون الدولي على قانون الغاب. النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغوّل السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 7, 2020

وأضاف أن "النظام القانوني الدولي هو الأساس الراسخ الذي يدير العلاقات بين الدول ويحفظ الأمن والسلام، ولا يجوز للأمم المتحضرة أن تشرعن التغوّل السياسي على حساب الأسس التي تحكم العلاقات الدولية"، في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية المدعومة من قبلها في نوفمبر الماضي، والذي أثار انتقادات أوروبية جمة وعربية لمخالفته المعاهدات الدولية.

"اتفاق أردوغان السراج"

وكانت كل من مصر واليونان أعلنتا أمس الخميس توقيع اتفاق بحري بينهما. و قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الاتفاق يشمل تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

كما اعتبر أنه "يتيح لكل من البلدين المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".

في حين رأى دبلوماسيون من اليونان، أن الاتفاق أبطل فعليا الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق في طرابلس، الذي وقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نوفمبر الماضي مع رئيس الوفاق فايز السراج، وأثار انتقادات أوروبية جمة، لمخالفته المعاهدات الدولية

وأظهرت خريطة أرسلتها وزارة الخارجية المصرية لرويترز خط ترسيم الحدود البحرية اليونانية والمصرية الذي يبدو أنه لا يترك أي إمكانية لربط بين تركيا وليبيا.