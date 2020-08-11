"التعاون الخليجي" يستنكر التصريحات التركية ضد الإمارات

استنكر الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، التصريحات الأخيرة التي صدرت عن مسؤولين أتراك ضد دولة الإمارات.

وقال الحجرف الثلاثاء لدى استقباله سفير تركيا لدى السعودية، أردوغان كوك، إن "أمن دول المجلس لا يتجزأ".

كما أبلغ كوك حرصه على أمن واستقرار الخليج.

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إلى ذلك أضاف: "نريد تطوير العلاقات على أساس احترام سيادة الدول".

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد شن مؤخراً هجوماً على الإمارات ومصر، خلال مقابلة مع الإعلام القطري. وهدد بـ"محاسبة الإمارات على ما ارتكبته من أعمال ضارة في ليبيا وسوريا"، وفق قوله.

"تصريح استفزازي"

يشار إلى أنه في 1 أغسطس، طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تركيا بالتوقف عن تدخلها في الشأن العربي، واصفاً التصريح الأخير لوزير الدفاع التركي بـ"الاستفزازي"، وأنه بمثابة "سقوط جديد لدبلوماسية أنقرة".

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه في "تويتر": "التصريح الاستفزازي لوزير الدفاع التركي سقوط جديد لدبلوماسية بلاده. منطق الباب العالي والدولة العليّة وفرماناتها مكانه الأرشيف التاريخي".

إلى ذلك أضاف: "العلاقات لا تدار بالتهديد والوعيد، ولا مكان للأوهام الاستعمارية في هذا الزمن، والأنسب أن تتوقف تركيا عن تدخلها في الشأن العربي".