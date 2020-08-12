رسالة إماراتية لمجلس الأمن: لتركيا سجل حافل بالتدخلات في المنطقة

أكدت رسالة إماراتية إلى مجلس الأمن الدولي أن سجل تركيا حافل بالتدخلات في دول الشرق الأوسط.

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وأشارت الرسالة الإماراتية أن التدخلات التركية في شؤون دول المنطقة مثيرة للقلق البالغ.

ورفضت الرسالة التشكيك التركي في جهود الإمارات لدعم الأمن والسلام في ليبيا.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، وقوف الإمارات مع العراق ضد الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته.

وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر "موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي".

وأوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن العلاقات السوية بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي.

يذكر أن تركيا تتدخل في الشأن العربي سياسيا وعسكريا، حيث تتدخل في شمال سوريا وترسل قوات ومرتزقة إلى ليبيا لمساندة ميليشيات الوفاق ضد الجيش الليبي، وتقوم أيضا بنشر قوات خاصة في بلدة "حفتنين" شمال العراق، وتنتهك سيادة العراق مرارا بغارات أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى,