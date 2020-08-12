قرقاش: نقف مع العراق ضد انتهاكات تركيا المستمرة لسيادته

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، وقوف الإمارات مع العراق ضد الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته.

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وأضاف قرقاش في تغريدة على تويتر "موقفنا ثابت في رفض التدخلات الإقليمية في الشأن العربي".

وأوضح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن العلاقات السوية بين الدول يجب أن تقوم على الاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي.

إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي

إلى ذلك، تواصل أنقرة انتهاكاتها لسيادة العراق، وكان آخرها تنفيذ غارة جوية بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل ضابطين من قوات حرس الحرود.

ورد العراق بإلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى بغداد واستدعاء السفير للتشاور.

تعزيز قوات حرس الحدود

كما عزز الجيش العراقي حرس الحدود بمزيد من القوات والأسلحة الثقيلة والمتوسطة للانتشار على الحدود العراقية التركية، في نية من بغداد لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة بحق أنقرة.

بدروه، طالب المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، القوات التركية بتوضيح ملابسات ما وصفها بالجريمة المدانة، ومحاسبة المتورطين حفاظاً على حسن الجوار والعلاقات بين البلدين.

خرق للسيادة

كما أكدت الخارجية العراقية رفضها القاطع لقصف تركيا الأراضي العراقية في منطقة سيدكان التابعة لمحافظة أربيل في إقليم كردستان العراق بطائرة مُسيَّرة، ما أدى إلى مقتل ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية.

كما عدت "هذا العمل خرقاً لسيادة وحرمة البلاد، واعتداء يُخالِف المواثيق والقوانين الدولية التي تُنظّم العلاقات بين البلدان".

وأكدت الخارجية في بيان لها: "عدم استخدام أراضي العراق مقراً أو ممراً لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار، ورفض العراق أن يكون ساحة للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجية".