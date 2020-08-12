شفاء 57193 في الإمارات.. وإصابة 73785 بالكويت

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، الیوم الأربعاء، تسجیل 717 إصابة جدیدة بفيروس كورونا، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 73785 حالة.

موضوع يهمك خمسة أيام تفصل رامي مخلوف، ابن خال رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عن معرفة اسم خلفه الذي سيختاره رئيس النظام، بديلاً... 5 أيام أمام رامي مخلوف.. بمن سيستبدله الأسد؟ سوريا

كما أعلنت الكويت تسجیل 3 حالات وفاة ليصبح إجمالي حالات الوفاة 489.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، إجراء 72630 فحصا ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن "تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة ساهم في الكشف عن 246 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 63212 حالة".

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 232 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 57193.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

بينما، سجلت قطر 292 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت حالتي وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.