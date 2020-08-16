76205 إصابات بكورونا في الكويت.. وشفاء 57694 بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، اليوم الأحد، تسجیل 508 إصابات جدیدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضیة، لیرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76205 حالات، في حین سجلت 3 حالات وفاة إثر إصابتھا بالمرض، لیصبح مجموع الوفیات المسجلة حتى الیوم 501 حالة.

موضوع يهمك بعد الصدمة التي خلفها إعدام طبيب أسنان على يد عناصر من القاعدة في اليمن، أعرب أحد المسؤولين المحليين في محافظة البيضاء... بعد صدمة الطبيب المصلوب في اليمن.. خوف من إعدام آخر اليمن

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند، أن من بین الحالات السابقة التي ثبتت إصابتھا حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتھا، وأخرى قید البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطین لھا.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 616 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 68135 حالة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة إجراء 65186 فحصا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 64,312 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 364 حالة.

وسجلت الوزارة شفاء 123 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 57694 حالة.

وفي مملكة البحرين، سجّلت وزارة الصحة حالتي وفاة و387 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 46.430 حالة ويصبح إجمالي الوفيات 170.

وفي سلطنة عمان، قالت وزارة الصحة إنها سجّلت 10 وفيات و162 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأريع والعشرين الماضية، ليصبح مجموع الإصابات 82.086 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 572 حالة.

بينما سجّلت قطر حالة وفاة واحدة و271 إصابة جديدة خلال اليوم الماضي، ليصبح مجموع الإصابات 115.080 حالة، في حين وصل مجموع الوفيات إلى 193 حالة.

وقالت وزارة الصحة إن 298 حالة جديدة تماثلت للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصبح إجمالي المتعافين 111.794 حالة.