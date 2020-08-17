عمان لإسرائيل: ندعم سلاماً عادلاً وشاملاً في الشرق الأوسط

في أول اتصال علني بين سلطنة عمان وإسرائيل منذ إعلان الإمارات، الخميس، عن الاتفاق بينها وبين تل أبيب، أعلنت وزارة الخارجية العمانية، الاثنين، تلقي الوزير العماني المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبدالله، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي.

وقالت الوزارة في تغريدة على تويتر، إنه "تم خلال الاتصال التطرق إلى التطورات الأخيرة في المنطقة".

موضوع يهمك شدد وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، على أن الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي قرار سيادي، وليس موجهاً ضد... قرقاش: اتفاق الإمارات وإسرائيل قرار سيادي ليس ضد إيران الخليج العربي

كما أكد بن علوي خلال الاتصال "موقف السلطنة الثابت والداعم لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط".

استئناف مفاوضات السلام

وأشار إلى "ضرورة استئناف مفاوضات عملية السلام وتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يتوافق في الوقت نفسه مع الموقف العربي".

إلى ذلك، تلقى الوزير العماني اتصالا من جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت الوزارة العمانية في تغريدة أخرى "إن الرجوب أعرب عن تقديرهم واطمئنانهم لدور السلطنة وسياستها المتوازنة والحكيمة إزاء القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

يأتي هذا الموقف بعد أن أعربت مسقط يوم الجمعة الماضي عن تأييدها قرار الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل.

يذكر أنه على الرغم من عدم إقامة السلطنة علاقات رسمية مع إسرائيل، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أجرى في تشرين الأول/أكتوبر من 2018 محادثات مفاجئة مع السلطان الراحل قابوس في مسقط.