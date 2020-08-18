مستشار الأمن الوطني الإماراتي يستقبل مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي

استقبل الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني يوسي كوهين، مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يزور دولة الإمارات حالياً. وقد أشاد بالجهود المبذولة من يوسي كوهين والتي ساهمت في نجاح التوصل لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

وناقش الجانبان آفاق التعاون في المجالات الأمنية، وتبادلا وجهات النظر في التطورات الإقليمية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، بما فيها الجهود التي تبذلها الدولتان لاحتواء فيروس كوفيد19.

وتطرقا في حديثهما إلى سبل دعم معاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، والتي بموجبها تم وقف ضم الأراضي الفلسطينية، كما سيكون للمعاهدة دور في إحلال السلام في المنطقة، بالإضافة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.