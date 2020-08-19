زوجة طلال آل ثاني: قطر تواصل المراوغة بشأن زوجي المعتقل

قالت أسماء أريان، زوجة الشيخ طلال آل ثاني المعتقل منذ سبع سنوات في السجون القطرية، إن السلطات القطرية تواصل المراوغة بشأن زوجي المعتقل، كما تستخدم أشخاصاً لملاحقتي.

واتهمت زوجة الشيخ طلال آل ثاني في مقابلة مع العربية القضاء القطري بالفساد، مشيرة إلى أن زوجها تعرض للتعذيب في سجون قطر.

وأكدت أسماء أريان أنه ليس لديها أي معلومات عن زوجها المعتقل.

وكانت أسماء قد طالبت في وقت سابق الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة القطرية، لتوفير أطباء لزوجها المعتقل في ظل ظروف السجن السيئة، واصفةً إياها بالتعذيب.

وقالت أسماء أريان إن الحكومة القطرية ترفض بتعنت تواصلها مع زوجها، إلا من خلال أرقام هواتف من داخل قطر.

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وأوضحت زوجة الشيخ طلال آل ثاني أن هناك الكثير من المسجونين في قطر تم سجنهم والقبض عليهم بطرق غير قانونية، مؤكدة أن مسار القضاء في قطر يعتمد على الترهيب.

أسماء أريان، والتي حكم النظام على زوجها في قطر تعسفياً بالسجن لمدة 25 عاماً، واعتقله بعد خداعه واستدراجه للعودة إلى قطر بدعوى تسليمه ميراث والده، كانت قد التقت رئيس قسم الشرق الأوسط في المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، محمد النسور، في جنيف وسلمته شكوى من ممارسات النظام القطري ضد الشيخ وعائلته وأبنائه بعد اعتقاله، وأكدت أن النسور أعرب عن صدمته مما استمع إليه من زوجة الشيخ طلال عن تعنت النظام القطري فيما يتعلق بقضية زوجها وأبنائها، خاصة بعد أن تقدمت بشكوى إلى المفوضية الأممية.