البحرين: اغتيال الحريري عمل إرهابي جبان نفذه حزب الله

رحبت وزارة الخارجية البحرينية اليوم الأربعاء، بالحكم القضائي الصادر من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري الذي قُتل في عام 2005 مع 21 مرافقًا له أثناء مرور موكبه وسط بيروت "في عمل إرهابي جبان نفذه حزب الله الإرهابي"، حسب ما جاء في بيان الخارجية البحرينية.

موضوع يهمك بعد صدور قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل، رفيق الحريري، والتي اتهمت فيه قيادياً بميليشيا حزب... صحيفة أميركية: هل قدمت محكمة الحريري الأجوبة المطلوبة؟ العرب و العالم

وأكدت الوزارة أن "حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قد أثبت بصورة واضحة ضلوع عناصر حزب الله الإرهابي في تلك الجريمة البشعة التي تسببت في زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى بالجمهورية اللبنانية الشقيقة".

وشددت على "ضرورة تقديم المتهم إلى القضاء العادل ليلقى جزاءه، وأن يعم الأمن والاستقرار على لبنان بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق".

وقد دانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، عضوا بحزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. ودانت المحكمة سليم عياش العضو في حزب الله بجريمة قتل الحريري، بينما برأت 3 متهمين آخرين لعدم كفاية الأدلة. كما قالت المحكمة إنها "تشتبه بمصلحة حزب الله وسوريا بالاغتيال".